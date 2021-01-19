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    У світі

    Канада відновлює польоти літаками Boeing 737 MAX

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    Канада відновлює польоти літаками Boeing 737 MAX - Канада відновлює польоти літаками Boeing 737 MAX
    Канада відновлює польоти літаками Boeing 737 MAX

    На вивчення проблем із літаками Boeing 737 MAX було витрачено понад 15 тисяч годин

    Міністерство транспорту Канади повідомило, що планує відновити польоти літаків Boeing 737 MAX. Раніше польоти були припинені через дві катастрофи з участю таких лайнерів.

    Про це повідомили в міністерстві.

    У відомстві зазначили, що на вивчення проблем із літаками Boeing 737 MAX було витрачено понад 15 тисяч годин.

    «Міністерство транспорту Канади видало Boeing 737 MAX Директиву про льотну придатність. У ній визначені модифікації, які мають бути зроблені з літаком до того, як його використання буде відновлено в канадському авіаційному просторі. Цим процес перегляду міністерством літака завершено», – повідомили у відомстві.

    Нагадаємо, ЄС планує дозволити польоти Boeing 737 Max з січня 2021.

    Boeing-737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби у Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

    Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 Max 9.

    Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 Max та 737-9 Max.

    До цього у жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

    Згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 Max 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.

    Катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася у результаті збою системи, яка вирівнює положення літака у повітрі. 

    Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

    Теги: ЄС катастрофа Канада авіакатастрофа лайнер Boeing
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