Канада відновлює польоти літаками Boeing 737 MAX

На вивчення проблем із літаками Boeing 737 MAX було витрачено понад 15 тисяч годин

Міністерство транспорту Канади повідомило, що планує відновити польоти літаків Boeing 737 MAX. Раніше польоти були припинені через дві катастрофи з участю таких лайнерів.

Про це повідомили в міністерстві.

У відомстві зазначили, що на вивчення проблем із літаками Boeing 737 MAX було витрачено понад 15 тисяч годин.

«Міністерство транспорту Канади видало Boeing 737 MAX Директиву про льотну придатність. У ній визначені модифікації, які мають бути зроблені з літаком до того, як його використання буде відновлено в канадському авіаційному просторі. Цим процес перегляду міністерством літака завершено», – повідомили у відомстві.