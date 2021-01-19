Канада відновлює польоти літаками Boeing 737 MAX
На вивчення проблем із літаками Boeing 737 MAX було витрачено понад 15 тисяч годин
Про це повідомили в міністерстві.
У відомстві зазначили, що на вивчення проблем із літаками Boeing 737 MAX було витрачено понад 15 тисяч годин.
«Міністерство транспорту Канади видало Boeing 737 MAX Директиву про льотну придатність. У ній визначені модифікації, які мають бути зроблені з літаком до того, як його використання буде відновлено в канадському авіаційному просторі. Цим процес перегляду міністерством літака завершено», – повідомили у відомстві.
Нагадаємо, ЄС планує дозволити польоти Boeing 737 Max з січня 2021. Boeing-737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби у Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб. Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 Max 9. Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 Max та 737-9 Max. До цього у жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб. Згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 Max 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією. Катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася у результаті збою системи, яка вирівнює положення літака у повітрі. Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.
Нагадаємо, ЄС планує дозволити польоти Boeing 737 Max з січня 2021.
Boeing-737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби у Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.
Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 Max 9.
Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 Max та 737-9 Max.
До цього у жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.
Згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 Max 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.
Катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася у результаті збою системи, яка вирівнює положення літака у повітрі.
Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.