Емірати призупинили безвіз з Україною

Рішення не стосується українців, які вже перебувають на території країни

Від сьогодні, з 1 березня, Об’єднані Арабські Емірати тимчасово призупиняють дію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом ОАЕ про взаємне скасування візових вимог. Про це повідомляє посольство України в ОАЕ.

Тепер громадяни України, пред’явники паспортів громадянина України для виїзду за кордон, мають отримувати відповідну візу для візиту до ОАЕ.

Тимчасове призупинення дії Меморандуму про взаєморозуміння не стосується тих громадян України, які вже перебувають на території ОАЕ.

Щодо громадян України, які прибули до ОАЕ з туристичною метою і не змогли повернутися в Україну через початок збройної агресії Російської Федерації, посольство додатково інформуватиме.

Тим часом Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС. «Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Тому що ми хочемо, і ми повинні зустріти майбутнє разом», – сказала президентка Європарламенту Роберта Метсола. Вона заявила, що Європарламент повністю підтримує українців у їхній «боротьбі за виживання у ці темні часи нашої історії».

Додамо, що Канада скасувала плату за отримання віз для українців. А ось Ірландія скасувала візи для українців взагалі.

Крім того, ЄС погодився приймати українських біженців на 3 роки без запиту на притулок. Разом з тим ЄС припиняє дію спрощеного візового режиму з РФ.

Також ми розповідали, що Airbnb надасть безкоштовне житло для українців.