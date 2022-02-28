ЄС погодився приймати українських біженців на 3 роки без запиту на притулок

ЄС прийматиме українських біженців на три роки без запиту на притулок

За даними Агентства ООН у справах біженців, кількість людей, які тікають з України, наразі досягла 368 тисяч.

Європейський Союз планує ухвалити рішення про прийняття українських біженців на термін до трьох років без необхідності звертатися за наданням притулку. Про це повідомила в Twitter міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

«Сьогодні ми вперше досягли солідарності всіх держав ЄС щодо спільного, швидкого та небюрократичного прийому біженців з України», — написала вона.

Фезер додала, що міністри внутрішніх справ ЄС можуть прийняти таке рішення у четвер, 3 березня.

«Ми хочемо вперше застосувати правову базу, яка була створена після Балканських війн. Це означає, що біженці з України не будуть зобов’язані проходити процедуру отримання притулку. Вони отримають тимчасовий захист в ЄС на термін до 3 років», — пояснила міністр.

На її думку, «це сильна відповідь Європи на жахливі страждання, які завдає Путін своєю злочинною загарбницькою війною».

Wir haben heute erstmals einen Schulterschluss aller EU-Staaten zur gemeinsamen, schnellen und unbürokratischen Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der #Ukraine erreicht. #Sondertreffen — Nancy Faeser (@NancyFaeser) February 27, 2022

За даними Агентства ООН у справах біженців, кількість людей, які тікають з України, наразі досягла 368 тисяч. Вони прибувають у Польщу, Румунію, Угорщину, Молдову та Словаччину.

Нагадаємо, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін перевів ядерну зброю на «особливий режим». Він таким чином відреагував на санкції Заходу щодо РФ та на «агресивні висловлювання» інших країн.