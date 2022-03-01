Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС
Заявка України на членство в Євросоюзі прийнята
Заявку України на вступ до Євросоюзу 1 березня ухвалив Європарламент. Розпочато спеціальну процедуру вступу. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола в Брюсселі на позачерговому засіданні.
Нагадаємо, 1 березня Європейського парламенту зібрався на засідання у зв'язку з російською агресією Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський завершив свій виступ у Європарламенті, депутати йому аплодували стоячи.
28 лютого Україна звернулася до Європейського Союзу про приєднання до блоку за новою спеціальною процедурою. Лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.
Україна має вступити до Європейського союзу, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.