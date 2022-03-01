Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС

Заявку України на вступ до Євросоюзу 1 березня ухвалив Європарламент. Розпочато спеціальну процедуру вступу. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола в Брюсселі на позачерговому засіданні.

«Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Тому що ми хочемо, і ми повинні зустріти майбутнє разом», – сказала Метсола.

Вона заявила, що Європарламент повністю підтримує українців у їхній «боротьбі за виживання у ці темні часи нашої історії».

Це рішення Європейського парламенту прокоментував міністр іноземних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter. Він закликав ЄС запропонувати Україні членство.

«Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз – це негайно взяти Україну до свого складу. Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення – саме таке», – написав Кулеба.