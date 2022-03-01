Кількість біженців з України перевищила пів мільйона – ООН

Станом на вчора підтверджено щонайменше 406 постраждалих і 102 загиблих серед цивільних

160 тис. людей перетворилися на внутрішньо переміщених осіб

Вторгнення Росії спричинило появу вже понад пів мільйона біженців з України, крім того, щонайменше 160 тис. були змушені стати внутрішньо переміщеними особами. Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН заступник генсека в гуманітарних справах Мартін Гріффітс, передає «Укрінформ».

«Наразі відомо, що принаймні 160 тис. людей в Україні перетворилися на внутрішньо переміщених осіб», – сказав Гріффітс.

Крім того, за його словами, понад пів мільйона біженців виїхали з країни в пошуках безпеки. При цьому він зауважив, що реальні цифри можуть бути більшими.

«Члени сімей роз’єднані, загубили одне одного, люди літнього віку й інваліди опинилися в пастці – картина дуже похмура», – наголосив заступник генсека.

Він також навів дані Управління Верховного комісара з прав людини ООН щодо жертв в Україні. Зокрема, станом на вчора підтверджено щонайменше 406 постраждалих і 102 загиблих серед цивільних.

«Справжні дані можуть бути набагато більшими», – додав Гріффітс.

Заступник генсека ООН закликав до припинення збройного нападу на Україну та виконання вимог міжнародного гуманітарного права.

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