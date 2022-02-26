ЄС припиняє дію спрощеного візового режиму з РФ
Російські дипломати і парламентарії, члени офіційних делегацій, а також бізнесмени будуть отримувати візи за стандартною процедурою
Євросоюз припиняє дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Рішення набуде чинності 28 лютого. Про це повідомляє CNN.
Спрощена процедура видачі віз ЄС тепер не діятиме для російських дипломатів і парламентаріїв, членів офіційних делегацій, а також бізнесменів.
З 1 березня їм необхідно буде отримувати візи за стандартною процедурою. Крім того, потрібно оплачувати стандартний консульський збір.
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раніше стало відомо, що Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова .
Раніше стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії.
Нагадаємо, канцлер Австрії оголосив план Європи заморозити активи Путіна і Лаврова.
Як відомо, Італія передумала: уряд підтримає відключення Росії від SWIFT. Також Швейцарія заморозила банківські рахунки підсанкційних росіян.
До слова, Чехія закриває авіапростір для російських авіакомпаній. а ще Польща закриє повітряний простір для російських літаків.