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    ЄС припиняє дію спрощеного візового режиму з РФ

    Частина росіян більше не отримає віз Євросоюзу простіше - ЄС припиняє дію спрощеного візового режиму з РФ
    Частина росіян більше не отримає віз Євросоюзу простіше
    фото з відкритих джерел

    Російські дипломати і парламентарії, члени офіційних делегацій, а також бізнесмени будуть отримувати візи за стандартною процедурою

    Євросоюз припиняє дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Рішення набуде чинності 28 лютого. Про це повідомляє CNN.

    Спрощена процедура видачі віз ЄС тепер не діятиме для російських дипломатів і парламентаріїв, членів офіційних делегацій, а також бізнесменів.

    З 1 березня їм необхідно буде отримувати візи за стандартною процедурою. Крім того, потрібно оплачувати стандартний консульський збір.

    Нагадаємо, Росія у Радбезі ООН ветувала резолюцію у відповідь на свою агресію проти України.

    Як відомо, Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова. Також Макрон підтримує відключення Росії від SWIFT.

    раніше стало відомо, що Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова .

    Раніше стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії.

    Нагадаємо, канцлер Австрії оголосив план Європи заморозити активи Путіна і Лаврова.

    Як відомо, Італія передумала: уряд підтримає відключення Росії від SWIFT. Також Швейцарія заморозила банківські рахунки підсанкційних росіян.

    До слова, Чехія закриває авіапростір для російських авіакомпаній. а ще Польща закриє повітряний простір для російських літаків.

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    Теги: ЄС візи спрощена процедура
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    ЄС припиняє дію спрощеного візового режиму з РФ