ЄС припиняє дію спрощеного візового режиму з РФ

Частина росіян більше не отримає віз Євросоюзу простіше

Російські дипломати і парламентарії, члени офіційних делегацій, а також бізнесмени будуть отримувати візи за стандартною процедурою

Євросоюз припиняє дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Рішення набуде чинності 28 лютого. Про це повідомляє CNN.

Спрощена процедура видачі віз ЄС тепер не діятиме для російських дипломатів і парламентаріїв, членів офіційних делегацій, а також бізнесменів.

З 1 березня їм необхідно буде отримувати візи за стандартною процедурою. Крім того, потрібно оплачувати стандартний консульський збір.

Нагадаємо, Росія у Радбезі ООН ветувала резолюцію у відповідь на свою агресію проти України.

Як відомо, Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова. Також Макрон підтримує відключення Росії від SWIFT.