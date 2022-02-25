Ірландія скасувала візи для українців

Міжнародна коаліція на захист України та миру налічує вже 73 країни. Серед них Ірландія

Уряд Ірландії вражений російським вторгненням в Україну і хоче допомогти

Міністерство юстиції Ірландії оголосило про негайне скасування візового режиму з Україною. Про це повідомили на сайті уряду країни.

«Люди, які розглядають можливість виїзду з України та поїздки до Ірландії, можуть найближчим часом робити без візи, якщо вони вважають поїздку безпечною. У тих, хто подорожує до Ірландії без візи протягом цього періоду, буде 90 днів після прибуття, щоб врегулювати своє становище», йдеться в повідомленні.

Коментуючи цю заяву, міністерка Хелен МакЕнті сказала: «Я вражена російським вторгненням в Україну та невиправданим та неспровокованим нападом на демократичну суверенну державу в Європі. Ми солідарні з Україною та її народом і, працюючи з нашими партнерами в Європейському Союзі, гратимемо свою роль, допомагаючи їм у скрутну хвилину. Тому я негайно скасовую візовий режим між Україною та Ірландією».

Нагадаємо, глава української дипломатії Дмитро Кулеба анонсував нові санкції ЄС проти Росії. Зброя, за його словами, теж на підході.

Кулеба впевнений: світ підтримує Україну: «Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій».