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    У світі

    Ердоган хоче обговорити ситуацію в Ідлібі з Путіним, Макроном та Меркель

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    Тема Ідлібу є такою самою важливою як тема конфлікту в сирійському місті Афрін - Ердоган - Ердоган хоче обговорити ситуацію в Ідлібі з Путіним, Макроном та Меркель
    Тема Ідлібу є такою самою важливою як тема конфлікту в сирійському місті Афрін - Ердоган

    Президент Туреччини розраховує, що зустріч відбудеться 5 березня

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про наміри провести зустріч з Путіним, Макроном та Меркель щодо ситуації в провінції Ідліб.

    Про це повідомляє ТАСС.

    На думку Ердогана, тема Ідлібу є такою самою важливою як тема конфлікту в сирійському місті Афрін.

    «Тема Ідлібу – така ж важлива, як це раніше було з Афрін і територіями, де проводилася операція ЗС Туреччини. По цій темі я вчора висловив нашу рішучість пану Путіну, а також Меркель і Макрону», – сказав турецький президент.

    Він додав, що хоче, щоб зустріч відбулася 5 березня. До цього Ердоган стверджував, що чотиристороння зустріч щодо Сирії може пройти в Стамбулі.

    Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».

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