Ердоган хоче обговорити ситуацію в Ідлібі з Путіним, Макроном та Меркель



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Тема Ідлібу є такою самою важливою як тема конфлікту в сирійському місті Афрін - Ердоган

Президент Туреччини розраховує, що зустріч відбудеться 5 березня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про наміри провести зустріч з Путіним, Макроном та Меркель щодо ситуації в провінції Ідліб.

Про це повідомляє ТАСС.

На думку Ердогана, тема Ідлібу є такою самою важливою як тема конфлікту в сирійському місті Афрін.

«Тема Ідлібу – така ж важлива, як це раніше було з Афрін і територіями, де проводилася операція ЗС Туреччини. По цій темі я вчора висловив нашу рішучість пану Путіну, а також Меркель і Макрону», – сказав турецький президент.

Він додав, що хоче, щоб зустріч відбулася 5 березня. До цього Ердоган стверджував, що чотиристороння зустріч щодо Сирії може пройти в Стамбулі.

Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».

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