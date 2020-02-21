Туреччина запроваджує безвіз для громадян шести європейських країн



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Дозволений термін перебування громадян шести країн Європи з туристичною метою в Туреччині становитиме 90 днів упродовж 180-денного періоду

Анкара звільняє від візових вимог громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Великобританії

З 2 березня 2020 року Туреччина запроваджує безвізовий порядок в’їзду в країну на 90 днів для громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Великої Британії.

Про це заявив речник МЗС Туреччини Хамі Аксой.

«Починаючи з 2 березня 2020 року Туреччина звільняє від візових вимог громадян країн-членів Шенгенської зони Європейського Союзу - Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі, - а також громадян Великобританії», - йдеться у заяві.

Зазначається, що дозволений термін перебування громадян цих країн з туристичною метою в Туреччині становитиме 90 днів упродовж 180-денного періоду.

За словами речника МЗС, це зроблено з метою збільшення туристичного потоку, а також розвитку культурних, торгових і економічних відносин між державами.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 19 лютого затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз.

Раніше повідомлялося, що Україна запроваджує безвізовий режим з Республікою Маршаллові острови.

Нагадаємо, у Програмі дій уряду заплановано збільшення переліку країн із безвізовим режимом. Також в уряді анонсували, що протягом наступних п’яти років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози Україні.