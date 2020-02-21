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    У світі

    Туреччина запроваджує безвіз для громадян шести європейських країн

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    <p>Дозволений термін перебування громадян шести країн Європи з туристичною метою в Туреччині становитиме 90 днів упродовж 180-денного періоду</p> - Туреччина запроваджує безвіз для громадян шести європейських країн

    Дозволений термін перебування громадян шести країн Європи з туристичною метою в Туреччині становитиме 90 днів упродовж 180-денного періоду

    Анкара звільняє від візових вимог громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Великобританії

    З 2 березня 2020 року Туреччина запроваджує безвізовий порядок в’їзду в країну на 90 днів для громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Великої Британії.

    Про це заявив речник МЗС Туреччини Хамі Аксой.

    «Починаючи з 2 березня 2020 року Туреччина звільняє від візових вимог громадян країн-членів Шенгенської зони Європейського Союзу - Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі, - а також громадян Великобританії», - йдеться у заяві.

    Зазначається, що дозволений термін перебування громадян цих країн з туристичною метою в Туреччині становитиме 90 днів упродовж 180-денного періоду.

    За словами речника МЗС, це зроблено з метою збільшення туристичного потоку, а також розвитку культурних, торгових і економічних відносин між державами.

    Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 19 лютого затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз.

    Раніше повідомлялося, що Україна запроваджує безвізовий режим з Республікою Маршаллові острови.

    Нагадаємо, у Програмі дій уряду заплановано збільшення переліку країн із безвізовим режимом. Також в уряді анонсували, що протягом наступних п’яти років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози Україні.

    Туреччина Австрія МЗС безвізовий режим ЄС Польща Нідерланди Бельгія візи туризм Іспанія Великобритания
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