На заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,2



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Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів

Підземні поштовхи зафіксовані у повіті Киркагач

Землетрус магнітудою 5,2 стався в західній турецькій провінції Маніса.

Про це повідомляє агентство Anadolu, посилаючись на повідомлення Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

Згідно з інформацією, підземні поштовхи зафіксовані 18 лютого о 19:09 за місцевим часом у повіті Киркагач.

Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

До слова, ЄС виділить Албанії 1,15 млрд євро на відновлення після землетрусу.

За оцінками влади Албанії та міжнародних організацій, країні необхідно 1,08 млрд євро для відновлення зруйнованого житла для приблизно 17 тисяч осіб, а також для допомоги бізнесу в галузі туризму та сільського господарства.

Землетрус магнітудою 6,4 стався в Албанії в ніч на 26 листопада 2019 року.

Албанські правоохоронці арештували дев'ять людей після смертельного землетрусу.