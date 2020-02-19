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    У світі

    На заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,2

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    Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів - На заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,2
    Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів

    Підземні поштовхи зафіксовані у повіті Киркагач

    Землетрус магнітудою 5,2 стався в західній турецькій провінції Маніса.

    Про це повідомляє агентство Anadolu, посилаючись на повідомлення Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

    Згідно з інформацією, підземні поштовхи зафіксовані 18 лютого о 19:09 за місцевим часом у повіті Киркагач.

    Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

    До слова, ЄС виділить Албанії 1,15 млрд євро на відновлення після землетрусу.

    За оцінками влади Албанії та міжнародних організацій, країні необхідно 1,08 млрд євро для відновлення зруйнованого житла для приблизно 17 тисяч осіб, а також для допомоги бізнесу в галузі туризму та сільського господарства.

    Землетрус магнітудою 6,4 стався в Албанії в ніч на 26 листопада 2019 року.

    Албанські правоохоронці арештували дев'ять людей після смертельного землетрусу.

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