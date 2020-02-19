На заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,2
Підземні поштовхи зафіксовані у повіті Киркагач
Землетрус магнітудою 5,2 стався в західній турецькій провінції Маніса.
Про це повідомляє агентство Anadolu, посилаючись на повідомлення Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).
Згідно з інформацією, підземні поштовхи зафіксовані 18 лютого о 19:09 за місцевим часом у повіті Киркагач.
Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.
До слова, ЄС виділить Албанії 1,15 млрд євро на відновлення після землетрусу.
За оцінками влади Албанії та міжнародних організацій, країні необхідно 1,08 млрд євро для відновлення зруйнованого житла для приблизно 17 тисяч осіб, а також для допомоги бізнесу в галузі туризму та сільського господарства.
Землетрус магнітудою 6,4 стався в Албанії в ніч на 26 листопада 2019 року.
Албанські правоохоронці арештували дев'ять людей після смертельного землетрусу.