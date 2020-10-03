Ердоган пригрозив розпочати нову військову операцію в Сирії



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У березні Туреччина провела в Сирії операцію «Весняний щит»

«Підконтрольні терористам регіони в Сирії мають бути звільнені, як було обіцяно», заявив Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив розпочати нову військову операцію, якщо курдські формування не будуть виведені з півночі Сирії.

Про це повідомляє «Анадолу».

«Підконтрольні терористам регіони в Сирії мають бути звільнені, як було обіцяно. В іншому випадку Туреччина сама зробить це», – заявив президент Туреччини на церемонії відкриття водосховища Рейханли в прикордонній з Сирією південній провінції Хатай.

Він сказав, що Туреччина продовжить вживати рішучих заходів доти, доки не буде встановлено повну стабільність поблизу південних кордонів.

Глава держави наголосив, що Туреччина не прийме жоден сценарій, який може призвести до чергової гуманітарної трагедії в Ідлібі.

«Ми не тільки перешкоджали створенню терористичного коридору біля своїх кордонів, а й показали своїм сирійським побратимам, що вони не самі», – додав Ердоган.

Нагадаємо, у березні Туреччина провела в Сирії операцію «Весняний щит».