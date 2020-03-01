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    У світі

    Туреччина розпочала нову військову операцію «Весняний щит» в Ідлібі

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    <p>Турецький міністр оборони Хулусі Акар зазначив, що єдиною метою операції є самооборона від солдатів режиму Асада і підрозділів, які атакують турецькі війська в цьому районі</p> - Туреччина розпочала нову військову операцію «Весняний щит» в Ідлібі

    Турецький міністр оборони Хулусі Акар зазначив, що єдиною метою операції є самооборона від солдатів режиму Асада і підрозділів, які атакують турецькі війська в цьому районі

    Операція була розпочата після того, як сили режиму Асада нанесли авіаудари, в результаті яких були убити 34 турецьких солдата

    Турецькі військові почали операцію «Весняний щит» в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада.

    Про це повідомляє Daily Sabah.

    «Турецькі військові почали операцію «Весняний щит» в Ідлібі у відповідь на жорстоку атаку режиму Асада 27 лютого», – йдеться в повідомленні.

    Турецький міністр оборони Хулусі Акар зазначив, що єдиною метою операції є самооборона від солдатів режиму Асада і підрозділів, які атакують турецькі війська в цьому районі.

    «Близько 2200 військовослужбовців сирійського режиму, безпілотник, вісім вертольотів, 103 танки, десятки гаубиць, три системи ППО були знешкоджені», – сказав Акар.

    Операція була розпочата після того, як у провінції Ідліб у ніч на 28 лютого сили режиму Асада нанесли авіаудари, в результаті яких були убити 34 турецьких солдата і поранені десятки інших.

    Турецькі солдати працюють над захистом місцевого населення в рамках угоди з Росією, підписаної у вересні 2018 року. Вона забороняє акти агресії в зоні деескалації, розташованої навколо Ідліб.

    Нагадаємо, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

    Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада. 

    Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

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