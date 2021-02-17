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    Естонська розвідка: Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО

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    Минулого року РФ продовжила формування нових дивізій - Естонська розвідка: Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО
    Минулого року РФ продовжила формування нових дивізій

    За оцінкою розвідки, немає жодних ознак зміни Росією своєї стратегії – нарощувати готовність до повномасштабного протистояння з НАТО

    Зовнішня розвідка Естонії заявила, що попри пандемію коронавірусу, Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО.

    Минулого року РФ продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку, повідомляє ERR.

    За оцінкою розвідки, немає жодних ознак зміни Росією своєї довгострокової стратегії – нарощувати готовність до повномасштабного протистояння з НАТО.

    «Як і раніше, видно, що в цій сфері для Росії має першорядне значення збільшення регіональної переваги сил з точки зору як присутності військ, так і модернізації та розгортання ракетного озброєння», –йдеться у повідомленні.

    Таким чином, в Калінінградській області у 2019 році був створений новий танковий полк, а минулого року – нова мотострілецька дивізія. Паралельно йде розгортання на узбережжі Фінської затоки ракетних систем берегової оборони «Бал» з дальністю дії 120 км.

    Крім того, Росія виформовує повітряно-десантні війська, для того, щоб вони були здатні виконувати завдання по всьому спектру бойових дій – від локальних конфліктів до масштабної війни.

    Нагадаємо, командувач ВМС України заявив, що Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу.

    Теги: розвідка Росія НАТО Естонія Міноборони РФ озброєння
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