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    Окупанти тренувалися в Севастополі екстрено починати бойові дії

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    <p>Військові навчання російського флоту</p> - Окупанти тренувалися в Севастополі екстрено починати бойові дії

    Військові навчання російського флоту

    Фото: міноборони РФ

    З'єднання Чорноморського флоту РФ тренувалися вести бій

    Чорноморський флот РФ в окупованому Севастополі провів навчання з організації «екстреного приготування кораблів до бою».

    Про це повідомляє міноборони Російської Федерації

    Як відзначає російське військове відомство, метою навчань в окупованому Криму було відпрацювання дії особового складу бойових постів і командних пунктів кораблів при здійсненні екстреного виходу з пункту базування, а також перевірка організації приготування кораблів до заступлення в бойове чергування.

    Крім того, окупаційні з'єднання тренувалися вести бій в разі нападу з повітря.

    Аналогічні навчання пройшли не лише в захопленому Росією Криму, а й у Новоросійську.

    Також на днях повідомлялося, що окупанти перекидають військову техніку на північ Криму.

    До слова, в Україні з'явиться ресурс, який розкаже про всі злочини в окупованому Криму та Донбасі.

    Теги: Крим окупанти Міноборони РФ військові навчання ВМС флот
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