Окупанти тренувалися в Севастополі екстрено починати бойові дії

З'єднання Чорноморського флоту РФ тренувалися вести бій

Чорноморський флот РФ в окупованому Севастополі провів навчання з організації «екстреного приготування кораблів до бою».

Про це повідомляє міноборони Російської Федерації

Як відзначає російське військове відомство, метою навчань в окупованому Криму було відпрацювання дії особового складу бойових постів і командних пунктів кораблів при здійсненні екстреного виходу з пункту базування, а також перевірка організації приготування кораблів до заступлення в бойове чергування.

Крім того, окупаційні з'єднання тренувалися вести бій в разі нападу з повітря.

Аналогічні навчання пройшли не лише в захопленому Росією Криму, а й у Новоросійську.

Також на днях повідомлялося, що окупанти перекидають військову техніку на північ Криму.

До слова, в Україні з'явиться ресурс, який розкаже про всі злочини в окупованому Криму та Донбасі.