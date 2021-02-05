У Росії раптово помер адмірал, причетний до «порятунку підводного човна «Курськ»
Причини смерті поки не розголошуються
Колишній головнокомандувач ВМФ Росії Володимир Висоцький помер на 67-му році життя. Причиниа смерті поки невідома.
Про це в п'ятницю, 5 лютого, повідомляє російське інформагенство з посиланням на Клуб воєначальників.
«Не від ковіда. Він був удома», – розповів співрозмовник агентства.
Володимир Висоцький займав пост головкому ВМФ Росії з 2007 по 2012 рік. До цього був командувачем Північним флотом (2005-2007) і першим заступником командувача Балтійським флотом (2004-2005).
Адмірал флоту. Нагороджений орденами «За службу Батьківщині в Збройних силах» III ступеня та «За військові заслуги».
У 2000 році Висоцький брав участь в операції з порятунку підводного човна К-141 «Курськ», яка затонула в ході навчань в водах Баренцева моря.
Як повідомлялося раніше, у московському військовому госпіталі помер віце-адмірал Олексій Бурілічев, начальник Головного управління глибоководних досліджень міноборони РФ – одного з найбільш засекречених управлінь російського військового відомства. 62-річний Бурілічев був госпіталізований з підозрою на інфекційне захворювання.