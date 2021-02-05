У Росії раптово помер адмірал, причетний до «порятунку підводного човна «Курськ»

Причини смерті поки не розголошуються

Колишній головнокомандувач ВМФ Росії Володимир Висоцький помер на 67-му році життя. Причиниа смерті поки невідома.

Про це в п'ятницю, 5 лютого, повідомляє російське інформагенство з посиланням на Клуб воєначальників.

«Не від ковіда. Він був удома», – розповів співрозмовник агентства.

Володимир Висоцький займав пост головкому ВМФ Росії з 2007 по 2012 рік. До цього був командувачем Північним флотом (2005-2007) і першим заступником командувача Балтійським флотом (2004-2005).

Адмірал флоту. Нагороджений орденами «За службу Батьківщині в Збройних силах» III ступеня та «За військові заслуги».

У 2000 році Висоцький брав участь в операції з порятунку підводного човна К-141 «Курськ», яка затонула в ході навчань в водах Баренцева моря.

Атомний підводний човен «Курськ» затонув 12 серпня 2000 року в Баренцовому морі на глибині 108 метрів, за 108 миль від Кольської затоки.

На борту було 118 членів екіпажу. Усі загинули.

Спочатку підняти човен намагалися російські підводники. На восьму добу після затоплення допустили норвезьких водолазів, і ті наступного дня відкрили люк субмарини.

8 вересня 2000 року, відповідаючи на запитання американського журналіста Ларрі Кінга на телеканалі CNN про те, що ж саме сталося з підводним човном, Путін, посміхаючись, відповів: «Она утонула».

Як повідомлялося раніше, у московському військовому госпіталі помер віце-адмірал Олексій Бурілічев, начальник Головного управління глибоководних досліджень міноборони РФ – одного з найбільш засекречених управлінь російського військового відомства. 62-річний Бурілічев був госпіталізований з підозрою на інфекційне захворювання.