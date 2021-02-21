До узбережжя Філіппін наближається шторм: понад 50 тисяч людей евакуювали

21 лютого епіцентр стихії знаходився у 275 км на схід від міста Сурігао

Очікується, що шторм обрушиться на узбережжя Філіппін 22 лютого

Влада в декількох провінціях Філіппін евакуювала 51 тисячу жителів через наближення шторму Дуцзюань.

Про це повідомляє Xinhua.

Очікується, що шторм обрушиться на узбережжя Філіппін 22 лютого.

Влада не виключає, що шторм ослабне до рівня тропічного до виходу на суходіл. 21 лютого епіцентр стихії знаходився у 275 км на схід від міста Сурігао (провінція Північний Сурігао). Тоді шторм рухався на північний захід зі швидкістю 25 км/ч.

Наголошується, що швидкість вітру шторму при цьому досягала 18 м/с з поривами до 22 м/с.

До слова, щонайменше 58 людей загинули у Сполучених Штатах Америки внаслідок потужного снігового шторму й сильних морозів.

Президент США Джо Байден заявив, що в штаті Техас відбувається масштабна катастрофа, й наказав федеральним службам посилити заходи влади штату щодо відновлення районів, постраждалих від сильних зимових буревіїв.

У Техасі сотні тисяч людей залишилися без електрики.

Через аномальні холоди, які накрили південні штати Америки, жителі Техасу також змушені рятувати морських черепах.

Зазначається, що через сильні морози, черепахи втратили здатність плавати й добувати собі їжу. Кожні 10-15 хвилин тварин підвозять у конференц-центр на курорті Південного Техасу. Деякі люди забирають черепах до себе додому.