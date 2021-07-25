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    На Китай налетів тайфун (відео)

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    На Китай налетів тайфун (відео)
    Скріншот із відео

    «Ін-Фа» обрушився на узбережжя Східного Китаю і приніс із собою зливи та штормовий вітер

    Тайфун «Ін-Фа» («Феєрверк») опівдні неділі досяг узбережжя провінції Чжецзян на сході Китаю. Як повідомляє Сіньхуа новини, максимальна сила вітру поблизу епіцентру тайфуну становила 38 метрів на секунду.

    «Ін-Фа» – шостий за рахунком в цьому році тайфун в цьому регіоні. Він обрушився на район Путо міста Чжоушань провінції Чжецзян приблизно о 12:30 неділі.

    За прогнозом місцевої метеослужби, вночі неділі тайфун може повторно вдарити по прибережних районах.

    Очікується, що після повторного виходу на берег він затримається на деякий час у східній частині Китаю і принесе в провінції Чжецзян, Цзянсу, Аньхой і місто Шанхай тривалі зливи та сильний вітер.

    Нагадаємо, унаслідок повені у Китаї загинуло дванадцять людей і понад сто тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.

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    Теги: Китай Шанхай місто вітер
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    На Китай налетів тайфун (відео)