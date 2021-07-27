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    Коста-Рику накрили потужні дощі (фото)

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    Останній раз така злива накривала країну в 1978 - Коста-Рику накрили потужні дощі (фото)
    Останній раз така злива накривала країну в 1978
    Фото: Reuters

    Близько трьох тисяч осіб були змушені евакуюватися

    На Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки. Про це інформує Reuters.

    За даними агентства, дві людини стали жертвами стихії, а ще двоє вважаються зниклими безвісти.

    Відомо, що близько трьох тисяч осіб були змушені евакуюватися.

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    Коста-Рику накрили потужні дощі (фото)
    Коста-Рику накрили потужні дощі (фото)
    Коста-Рику накрили потужні дощі (фото)
    Коста-Рику накрили потужні дощі (фото)

    За словами влади, в місті Турріальба за один день випала місячна норма опадів. Останній раз така злива накривала країну в 1978.

    Паводки та повені завдали серйозної шкоди інфраструктурі на півночі та сході Коста-Рики.

    Нагадаємо, що провінцію на півночі центральної частини Китаю Ганьсу накрила піщана буря.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинуло дванадцять людей і понад сто тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.

    А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не вщухає повінь.

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    Теги: стихійні лиха негода повінь
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    Коста-Рику накрили потужні дощі (фото)