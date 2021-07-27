Коста-Рику накрили потужні дощі (фото)

Останній раз така злива накривала країну в 1978

Близько трьох тисяч осіб були змушені евакуюватися

На Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки. Про це інформує Reuters.

За даними агентства, дві людини стали жертвами стихії, а ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Відомо, що близько трьох тисяч осіб були змушені евакуюватися.

За словами влади, в місті Турріальба за один день випала місячна норма опадів. Останній раз така злива накривала країну в 1978.

Паводки та повені завдали серйозної шкоди інфраструктурі на півночі та сході Коста-Рики.

Нагадаємо, що провінцію на півночі центральної частини Китаю Ганьсу накрила піщана буря.

Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинуло дванадцять людей і понад сто тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.

А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не вщухає повінь.

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