Коста-Рику накрили потужні дощі (фото)
Близько трьох тисяч осіб були змушені евакуюватися
На Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки. Про це інформує Reuters.
За даними агентства, дві людини стали жертвами стихії, а ще двоє вважаються зниклими безвісти.
Відомо, що близько трьох тисяч осіб були змушені евакуюватися.
За словами влади, в місті Турріальба за один день випала місячна норма опадів. Останній раз така злива накривала країну в 1978.
Паводки та повені завдали серйозної шкоди інфраструктурі на півночі та сході Коста-Рики.
Нагадаємо, що провінцію на півночі центральної частини Китаю Ганьсу накрила піщана буря.
Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинуло дванадцять людей і понад сто тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.
А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не вщухає повінь.