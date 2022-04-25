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    Макрон офіційно переобраний на посаду президента Франції

    Макрон офіційно переобраний на посаду президента Франції

    Макрон набрав 58,55% голосів виборців

    За результатами обробки 100% голосів виборців, чинний президент Франції Емманюель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів, випереджаючи Марін Ле Пен на 17,1%

    Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ Франції.

    Макрон набрав 58,55% голосів виборців, а за Ле Пен проголосувало 41,45% французів.

    Нагадаємо, що в першому турі президентських виборів Макрон випередив Ле Пен на 3 відсотки. При цьому за Макрона закликали голосувати відразу кілька кандидатів у президенти Франції.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Макрон офіційно переобраний на посаду президента Франції