Макрон офіційно переобраний на посаду президента Франції

Макрон набрав 58,55% голосів виборців

За результатами обробки 100% голосів виборців, чинний президент Франції Емманюель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів, випереджаючи Марін Ле Пен на 17,1%

Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ Франції.

Макрон набрав 58,55% голосів виборців, а за Ле Пен проголосувало 41,45% французів.

Нагадаємо, що в першому турі президентських виборів Макрон випередив Ле Пен на 3 відсотки. При цьому за Макрона закликали голосувати відразу кілька кандидатів у президенти Франції.