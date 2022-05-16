Франція отримала нового прем’єра

Вдруге за історію Франції уряд очолила жінка

У понеділок, 16 травня, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс подав заяву про відставку. Рішення пов'язане з тим, що президент Еммануель Макрон готує кадрові перестановки в уряді.

Новим прем'єр-міністром Франції призначена колишня міністерка праці Елізабет Борн, повідомляє Єлисейський палац.

«Президент Республіки Еммануель Макрон призначив пані Елізабет Борн прем'єр-міністром та доручив їй сформувати новий уряд», – йдеться у повідомленні.

Елізабет Борн стала другою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Франції. 30 років тому Едіт Крессон обіймала цю посаду протягом 11 місяців.

Нагадаємо, за підсумками другого туру виборів у Франції чинний президент Еммануель Макрон отримав 58,55% голосів виборців, а його опонентка Марін Ле Пен – 41,45%.

7 травня Макрон офіційно вступив на посаду президента Франції після перемоги на виборах.

Тим часом стало відомо, що партія Макрона змінює назву.

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