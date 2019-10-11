Посол США при ЄС свідчитиме у Конгресі щодо імпічменту Трампа



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Гордон Сондланд

Дипломат не має права надавати документи, які пов'язані з його службовими обов'язками і до яких комітети палати представників хотіли отримати доступ

Адвокати посла Сполучених Штатів Америки при Європейському Союзі Гордона Сондланда повідомили про намір дипломата виступити в Конгресі на слуханнях щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на адвокатів дипломата Роберта Ласкіна і Кваме Менлі.

«Не дивлячись на вказівку держдепартаменту не давати показів, посол Сондланд вшанує повістку комітетів (палати представників — ред.), він з нетерпінням чекає надання свідчень в четвер», — йдеться в заяві.

Водночас, адвокати відзначили, що дипломат не має права надавати документи, які пов'язані з його службовими обов'язками і до яких комітети палати представників хотіли отримати доступ.

«Держдепартамент має виняткові повноваження на надання таких документів, і посол сподівається, що матеріали будуть передані комітетам до моменту надання свідчень в четвер», — підкреслили адвокати.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».