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    Посол США при ЄС свідчитиме у Конгресі щодо імпічменту Трампа

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    Гордон Сондланд - Посол США при ЄС свідчитиме у Конгресі щодо імпічменту Трампа
    Гордон Сондланд

    Дипломат не має права надавати документи, які пов'язані з його службовими обов'язками і до яких комітети палати представників хотіли отримати доступ

    Адвокати посла Сполучених Штатів Америки при Європейському Союзі Гордона Сондланда повідомили про намір дипломата виступити в Конгресі на слуханнях щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

    Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на адвокатів дипломата Роберта Ласкіна і Кваме Менлі.

    «Не дивлячись на вказівку держдепартаменту не давати показів, посол Сондланд вшанує повістку комітетів (палати представників — ред.), він з нетерпінням чекає надання свідчень в четвер», — йдеться в заяві.

    Водночас, адвокати відзначили, що дипломат не має права надавати документи, які пов'язані з його службовими обов'язками і до яких комітети палати представників хотіли отримати доступ.

    «Держдепартамент має виняткові повноваження на надання таких документів, і посол сподівається, що матеріали будуть передані комітетам до моменту надання свідчень в четвер», — підкреслили адвокати.

    Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках,  заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

    Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

    Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

    Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

    ЄС США Дональд Трамп документи посол імпічмент Майк Помпео
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