ДТЕК розширює співробітництво з ЄС: стартують поставки електроенергії в Хорватію



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ДТЕК вже співпрацює з понад 20 європейськими компаніями в сфері трейдингу енергоресурсами - генеральний директор компанії

Поставки електроенергії в Хорватію стартують до кінця цього року - пресслужба ДТЕК

Компанія ДТЕК розпочала співпрацю з національною енергетичною компанією Хорватії HEP d.d. (Hrvatska elektroprivreda d.d.) в рамках якого планує почати поставки електроенергії до кінця поточного року. Відповідний меморандум був підписаний 10 жовтня 2019 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДТЕК.

Меморандум передбачає можливості в сфері торгівлі енергетичними ресурсами, реалізації спільних проектів на зарубіжних ринках, в тому числі, інвестиції в енергетичні активи.

«Першим кроком в рамках співпраці ДТЕК з HEP d.d. планується тестова поставка електроенергії дочірньою компанією DTEK Hungary Power Trade хорватської компанії в обсязі до 2,5 тис. МВт-год в жовтні цього року. У наступному році обсяг торгівлі може скласти до 1,3 млн МВт-год.», - повідомляє ДТЕК.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що компанія вже співпрацює з понад 20 європейськими компаніями в сфері трейдингу енергоресурсами, що підтверджує статус ДТЕК як надійного міжнародного партнера. За його словами, підписання меморандуму про співпрацю з компанією HEP d.d., лідером енергетики Хорватії, це черговий крок у розширенні присутності ДТЕК на європейських енергетичних ринках. І це ще один етап на шляху зближення української і європейської енергосистем, що є запорукою зміцнення енергетичної безпеки України.

ДТЕК - найбільший приватний інвестор в енергетику України. Група розвиває бізнеси з видобутку природного газу і вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів. У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК склали 20 млрд грн, податкові відрахування - 27 млрд грн. У ДТЕК працюють 80 тис. Співробітників. 100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.