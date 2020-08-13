Франція посилить військову присутність у східному Середземномор'ї через Туреччину



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Франція «тимчасово посилить» свою військову присутність, щоб «стежити за ситуацією в регіоні і відзначити свою рішучість дотримуватися міжнародного права»

Макрон закликав Туреччину припинити розвідку нафти і газу в спірних водах

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна збільшить свою військову присутність у східному Середземномор'ї, закликавши Туреччину припинити розвідку нафти і газу в спірних водах. Про це повідомляє Kathimerini.

Зазначається, що дії Туреччини посилили напруженість у відносинах з Грецією.

За словами Макрона, Франція «тимчасово посилить» свою військову присутність, щоб «стежити за ситуацією в регіоні і відзначити свою рішучість дотримуватися міжнародного права».

«Французький лідер висловив стурбованість «односторонньою» розвідкою Туреччини в телефонній розмові з прем'єр-міністром Греції Киріакосом Міцотакісом», - йдеться у повідомленні.

Макрон додав, що розвідка повинна «припинитися, щоб дозволити мирний діалог» між сусідніми державами-членами НАТО.

Відзначається, що протистояння поглибилося на цьому тижні з прибуттям турецького сейсмічного дослідницького судна Oruc Reis в спірний район Середземного моря в супроводі військових кораблів.

Минулого місяця Макрон закликав ЄС ввести санкції проти Туреччини за «порушення» суверенітету Греції і Кіпру у їх територіальних водах. Відносини між Парижем і Анкарою також зіпсувалися через конфлікт в Лівії.

Туреччина також оголосила, що на цьому тижні проведе військові навчання в східному Середземномор'ї, в районі на північний захід від турецького узбережжя між Туреччиною і грецьким островом Родос.