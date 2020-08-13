  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Франція посилить військову присутність у східному Середземномор'ї через Туреччину

    • Розсилка
    Франція &laquo;тимчасово посилить&raquo; свою військову присутність, щоб &laquo;стежити за ситуацією в регіоні і відзначити свою рішучість дотримуватися міжнародного права&raquo; - Франція посилить військову присутність у східному Середземномор'ї через Туреччину
    Франція «тимчасово посилить» свою військову присутність, щоб «стежити за ситуацією в регіоні і відзначити свою рішучість дотримуватися міжнародного права»

    Макрон закликав Туреччину припинити розвідку нафти і газу в спірних водах

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна збільшить свою військову присутність у східному Середземномор'ї, закликавши Туреччину припинити розвідку нафти і газу в спірних водах. Про це повідомляє Kathimerini.

    Зазначається, що дії Туреччини посилили напруженість у відносинах з Грецією.

    За словами Макрона, Франція «тимчасово посилить» свою військову присутність, щоб «стежити за ситуацією в регіоні і відзначити свою рішучість дотримуватися міжнародного права».

    «Французький лідер висловив стурбованість «односторонньою» розвідкою Туреччини в телефонній розмові з прем'єр-міністром Греції Киріакосом Міцотакісом», - йдеться у повідомленні.

    Макрон додав, що розвідка повинна «припинитися, щоб дозволити мирний діалог» між сусідніми державами-членами НАТО.

    Відзначається, що протистояння поглибилося на цьому тижні з прибуттям турецького сейсмічного дослідницького судна Oruc Reis в спірний район Середземного моря в супроводі військових кораблів.

    Минулого місяця Макрон закликав ЄС ввести санкції проти Туреччини за «порушення» суверенітету Греції і Кіпру у їх територіальних водах. Відносини між Парижем і Анкарою також зіпсувалися через конфлікт в Лівії.

    Туреччина також оголосила, що на цьому тижні проведе військові навчання в східному Середземномор'ї, в районі на північний захід від турецького узбережжя між Туреччиною і грецьким островом Родос.

     

    Туреччина розвідка ЄС НАТО санкції Франція військові навчання військові навчання Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ