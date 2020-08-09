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    У світі

    У Туреччині дозволили випробувати на людях вакцину від коронавірусу

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    Туреччина, поряд з США і Китаєм, входить в трійку країн, що розробляють власну вакцину проти коронавірусу - У Туреччині дозволили випробувати на людях вакцину від коронавірусу
    Туреччина, поряд з США і Китаєм, входить в трійку країн, що розробляють власну вакцину проти коронавірусу

    Дві турецькі вакцини успішно пройшли випробування на тваринах

    Турецька влада дозволила проведення клінічних випробувань однієї з вакцин проти коронавірусу на людях.

    Про це в неділю, 9 серпня повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

    «Дві наші вакцини успішно пройшли випробування на тваринах, одна з них отримала дозвіл на клінічні випробування на людях», – сказав він.

    Туреччина, поряд з США і Китаєм, входить в трійку країн, що розробляють власну вакцину проти коронавірусу, нагадав Ердоган.

    Раніше Китай розпочав випробування на добровольцях вакцини від Covid-19.

    Як відомо, стала відома орієнтовна вартість вакцини від коронавірусу, яку збирається представити китайська компанія. Щеплення від Covid-19 коштуватиме близько 20 доларів, тобто десь 500 гривень.

    Як повідомлялося, молодь за останні пів року почала втричі більше хворіти на Covid-19.

    У ВООЗ заявили, що лише 10% населення планети мають антитіла до коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      79750
    • Одужали
      43655
    • Хворіють
      34216
    • Померли
      1879

    Нагадаємо, 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж 8 серпня (1 453). 

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган здоров'я медицина щеплення вакцинація коронавірус
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