У Туреччині дозволили випробувати на людях вакцину від коронавірусу



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Туреччина, поряд з США і Китаєм, входить в трійку країн, що розробляють власну вакцину проти коронавірусу

Дві турецькі вакцини успішно пройшли випробування на тваринах

Турецька влада дозволила проведення клінічних випробувань однієї з вакцин проти коронавірусу на людях.

Про це в неділю, 9 серпня повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«Дві наші вакцини успішно пройшли випробування на тваринах, одна з них отримала дозвіл на клінічні випробування на людях», – сказав він.

Туреччина, поряд з США і Китаєм, входить в трійку країн, що розробляють власну вакцину проти коронавірусу, нагадав Ердоган.

Раніше Китай розпочав випробування на добровольцях вакцини від Covid-19.

Як відомо, стала відома орієнтовна вартість вакцини від коронавірусу, яку збирається представити китайська компанія. Щеплення від Covid-19 коштуватиме близько 20 доларів, тобто десь 500 гривень.

Як повідомлялося, молодь за останні пів року почала втричі більше хворіти на Covid-19.

У ВООЗ заявили, що лише 10% населення планети мають антитіла до коронавірусу.

Коронавірус в Україні

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Одужали 43655

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Нагадаємо, 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж 8 серпня (1 453).