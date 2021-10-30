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    Байден визнав перед Макроном, що угода AUKUS була «не дуже пристойна»

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    Байден каже: думав, Франція знала, що угода не відбудеться - Байден визнав перед Макроном, що угода AUKUS була «не дуже пристойна»
    Байден каже: думав, Франція знала, що угода не відбудеться
    Фото з відкритих джерел

    Американський президент перепросив у Макрона за договір з Австралією про підводні човни

    Джо Байден заявив, що угода AUKUS, яка завдала Франції значних збитків, була безтактною. Про це лідер США сказав особисто президенту Франції Еммануелю Макрону. Про це пише The Washington Post.

    Через підписання оборонної угоди AUKUS Франція втратила контракт на виробництво підводних човнів для Австралії. Під час зустрічі у Римі Байден вирішив обговорити це питання з французьким колегою.

    «Це було зроблено не дуже пристойно. У мене склалося враження, що Франції повідомили задовго до того, що угода (щодо підводних човнів) не буде здійснена», – наголосив Байден.

    Макрон також заявив, що «ми разом з'ясували те, що нам потрібно було прояснити».

    Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори з американським колегою Джо Байденом у зв'язку з дипломатичним кризою, викликаною розірванням договору Австралії з французькою компанією на виробництво підводних човнів.

    Нагадаємо, 15 вересня президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в ході відеоконференції оголосили про підписання так званого «пакту Auukus» – це нове партнерство в області оборони і безпеки, створене для протидії в Індо-Тихоокеанському регіоні Китаю.

    Одразу після створення нового альянсу Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США. У відповідь Франція назвав дії союзників «ударом в спину» і заявила про відкликання відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами.

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    Теги: США Франція
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    Байден визнав перед Макроном, що угода AUKUS була «не дуже пристойна»