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    Китай покарав Литву, яка визнала Тайвань

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    КНР понизила дипломатичні відносини з Литвою, яка визнала Тайвань&nbsp; - Китай покарав Литву, яка визнала Тайвань
    КНР понизила дипломатичні відносини з Литвою, яка визнала Тайвань 
    Фото з відкритих джерел

    Китай понизив дипломатичні відносини з Литвою до рівня повіреного у справах

    Китай понизив дипломатичні відносини з Литвою до рівня повіреного у справах через те, що Вільнюс схвалив відкриття представництва Тайваню. Про це повідомляє російське видання «ТАСС» з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Китаю.

    У заяві відомства уточнюється, що незважаючи на рішучі протести з боку Китаю, Литва схвалила створення тайванською адміністрацією представництва Тайваню в Литві.

    «Китай у зв'язку з цим висловлює різке невдоволення і рішучий протест, китайська сторона ухвалила рішення про зниження дипломатичних відносин між двома країнами до рівня повіреного у справах», – додали в міністерстві.

    Як відомо, відносини Литви та Китаю загострилися у серпні, коли литовська влада дала офіційну згоду на відкриття представництва Тайваню. Пекін висловив протест проти такого кроку, відкликав свого посла з Вільнюса та звернувся до литовської сторони з проханням відкликати свого представника з Китаю, що Вільнюс зробив 3 вересня. У Литві заявили про намір розвивати взаємовигідні відносини з Тайванем.

    Раніше Сполучені Штати Америки висловили Китаю свою стурбованість тиском, який він чинить на Тайвань.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв захистити Тайвань, якщо він піддасться атаці з боку Китаю.

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    Теги: США Китай протест Литва Тайвань
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    Китай покарав Литву, яка визнала Тайвань