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Французький депутат закликав США повернути Статую Свободи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Французький депутат закликав США повернути Статую Свободи
Депутат Європарламенту Рафаель Глюксман: Американці стали на бік тиранів
фото: 24 канал

Французький політик Глюксман активно підтримує Україну та рідко критикував зміну політики США щодо війни під керівництвом Дональда Трампа

Депутат Європарламенту Рафаель Глюксман на з'їзді свого лівоцентристського руху Place Publique закликав США повернути Статую Свободи, оскільки, на його думку, Вашингтон більше не втілює ідеали, які надихнули Францію зробити цей подарунок у 1886 році.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на France 24.

«Американці, які стали на бік тиранів і звільнили науковців лише за вимогу свободи досліджень, повинні повернути нам Статую Свободи», – наголосив Глюксман.

Політик підкреслив, що США, схоже, зневажають символ, який їм колись передали, тож у Франції вона буде у кращих умовах.

Видання додає, що Глюксман активно підтримує Україну та рідко критикував зміну політики США щодо війни під керівництвом Дональда Трампа.

Раніше ми писали, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна як суверенна держава має право запрошувати союзні країни для розміщення миротворчого контингенту, і це не є питанням, яке має вирішувати Росія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю Le Parisien.

Макрон підкреслив, що європейські держави не потребують дозволу Кремля для ухвалення такого рішення.

За словами Макрона, війська інших країн можуть бути розміщені у стратегічно важливих містах, таких як Київ, Львів та Одеса. Він також пояснив, що франко-британський план передбачає не створення великого військового контингенту, а розміщення кількох тисяч військових у ключових точках для проведення навчальних програм і демонстрації довгострокової підтримки України.

Нагадаємо, Європа допомагає Україні отримати гарантії безпеки та найкращі умови для переговорів. Французький президент Еммануель Макрон виокремив чотири основні гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ladepeche.

«Ми намагалися організувати, у франко-британському форматі та разом із нашими німецькими друзями, підтримку України, щоб поставити її в умови ведення переговорів у найкращих умовах, а також надати гарантії безпеки, які є ключовим елементом міцного та тривалого миру», – наголосив президент Франції.

Теги: Вашингтон Франція Європа держава Україна Еммануель Макрон президент США

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