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РФ готова дозволити використати $300 млрд своїх активів для відновлення України – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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РФ готова дозволити використати $300 млрд своїх активів для відновлення України – Reuters
Згідно з даними Світового банку, для відновлення України потрібно майже $500 млрд
фото з відкритих джерел

Росія наполягатиме на тому, щоб частина коштів була спрямована на відновлення окупованих територій

Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів. для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Після того, як Путін розпочав повномасштабну війну у 2022 році, Сполучені Штати та їхні союзники заборонили транзакції з російським центральним банком і міністерством фінансів, заблокувавши $300-350 млрд російських активів, що зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів.

Як зазначає агентство з посиланням на джерела, одна з ідей, що обговорюються в Москві, полягає в тому, що Росія може запропонувати використати значну частину заморожених активів для відновлення України як частину можливої мирної угоди. Водночас Світовий банк оцінив реконструкцію та відновлення України в $486 млрд.

Reuters не вдалося з'ясувати, чи обговорювалася ідея використання заморожених коштів між російськими та американськими колегами на зустрічі в Саудівській Аравії.

У 2023 році «Група семи» заявила, що російські суверенні фонди залишатимуться замороженими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану їй в Україні. Трамп заявив, що хотів би, щоб Росія повернулася до G7.

Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що банк не бере участі в жодних переговорах про зняття санкцій або розморожування російських резервів.

Нагадаємо, Росія назвала «крадіжкою» рішення Сполучених Штатів про надання Україні кредиту на суму $20 млрд коштом заморожених на Заході російських активів.

До слова, Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії.

Теги: США росія санкції майно Україна війна окуповані території

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