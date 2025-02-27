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Трамп розширив повноваження департаменту Маска

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп розширив повноваження департаменту Маска
Указ Трампа передбачає «трансформацію» федеральних витрат на контракти, гранти та позики
фото з відкритих джерел

Раніше понад два десятки працівників Департаменту державної ефективності подали у відставку

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ, збільшивши повноваження Департаменту ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Guardian

Зазначається, що указ передбачає «трансформацію» федеральних витрат на контракти, гранти та позики, вимагаючи від агентств створити централізовану систему для реєстрації та обґрунтування платежів. У документі вказано, що це потрібно для прозорості та підзвітності держслужбовців.

Відтепер керівники команди DOGE у федеральних агентствах мають надавати щомісячні звіти про контрактну діяльність, включно з обґрунтуванням платежів і поїздок. Водночас це не поширюється на військові та правоохоронні органи, імміграційні агентства та діяльність, пов'язану з національною безпекою. 

Нагадаємо, Маск вимагав від федеральних службовців США звітувати про виконану роботу до вечора 24 лютого. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть звільнити.

Однак адміністрація президента США Дональда Трампа заявила керівникам федеральних агентств, що ті можуть ігнорувати публічний наказ Маска про звільнення працівників, які не надішлють стислий звіт про свою роботу за минулий тиждень.

Інше джерело розповіло, що офіс розглядає варіант щотижневих звітів для урядових департаментів, але відомство поки не знає, що робити з електронними листами співробітників, які вже відповіли на перший лист, ініційований Маском, і наразі не планує їх аналізувати.

Напередодні «Главком» повідомляв, що адміністрація Трампа скоротила співробітників Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Тисячі людей вже втратили роботу. На тлі політичних скандалів Трампа Америку сколихнула хвиля протестів

Раніше лідер США доручив Міністерству юстиції звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства його попередника Джо Байдена. Трамп запевняв, що Мін'юст є «політизованим як ніколи раніше». 

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Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск

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