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Макрон заявив, що Європа може відправити миротворців в Україну без дозволу Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Макрон заявив, що Європа може відправити миротворців в Україну без дозволу Путіна
Макрон переконаний, що Кремль не може диктувати умови
фото з відкритих джерел

За словами Макрона, війська інших країн можуть бути розміщені у стратегічно важливих містах, таких як Київ, Львів та Одеса

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна як суверенна держава має право запрошувати союзні країни для розміщення миротворчого контингенту, і це не є питанням, яке має вирішувати Росія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю Le Parisien.

Макрон підкреслив, що європейські держави не потребують дозволу Кремля для ухвалення такого рішення.

За словами Макрона, війська інших країн можуть бути розміщені у стратегічно важливих містах, таких як Київ, Львів та Одеса. Він також пояснив, що франко-британський план передбачає не створення великого військового контингенту, а розміщення кількох тисяч військових у ключових точках для проведення навчальних програм і демонстрації довгострокової підтримки України.

Раніше ми писали, що Європа допомагає Україні отримати гарантії безпеки та найкращі умови для переговорів. Французький президент Еммануель Макрон виокремив чотири основні гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ladepeche.

«Ми намагалися організувати, у франко-британському форматі та разом із нашими німецькими друзями, підтримку України, щоб поставити її в умови ведення переговорів у найкращих умовах, а також надати гарантії безпеки, які є ключовим елементом міцного та тривалого миру», – наголосив президент Франції.

Макрон зазначив, що саме зусилля європейців допомогли відновити діалог між Україною та США після розриву відносин між американським президентом Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським.

За його словами, це також дозволило організувати зустріч у Джидді, під час якої Україна підтримала американську ініціативу щодо 30-денного припинення вогню.

Теги: росія Одеса війна Європа Львів держава Україна Еммануель Макрон миротворці

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