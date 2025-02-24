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Макрон прибув у Білий дім на зустріч із Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Макрон прибув у Білий дім на зустріч із Трампом
фото: lesvoitures.fr

Макрон бере участь у конференції G7

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Білого дому для участі у конференції G7. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bfmtv.com.

Зазначається, що Макрон має провести зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.

Раніше під час брифінгу прессекретарка адміністрації Трампа Лівітт зазначила, що лідер Франції Макрон прибуде до США для зустрічі з президентом Дональдом Трампом 24 лютого. А прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер відвідає Білий дім за кілька днів після. Вже 27 лютого. 

Згідно з данимиThe Telegraph, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує представити Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військовослужбовців.

Напередодні радник з національної безпеки США Майк Волц повідомляв, що президент Франції та прем’єр Великої Британії мають намір зустрітися з Трампом.

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Теги: США Дональд Трамп Франція Еммануель Макрон

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