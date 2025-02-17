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Порошенко розказав про свою єдину зустріч віч-на-віч із Зеленським

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Порошенко розказав про свою єдину зустріч віч-на-віч із Зеленським
Петро Порошенко і Володимир Зеленський, Верховна Рада, 4 березня 2020 року
фото: Михайло Палінчак

Порошенко: Розмова була дуже короткою, без жодних емоцій

Експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко розповів, що за шість років президентства Володимира Зеленського мав із ним три зустрічі, причому лише одну – віч-на-віч. Про це він зауважив інтерв'ю «УП».

«За шість років, поки Зеленський – президент, я мав із ним усього три зустрічі і лише одного разу віч-на-віч. Перша була під час інавгурації. Друга – коли Зеленський мене запросив до себе на Банкову, аби попросити проголосувати за «антиколомойський законопроєкт». Третя зустріч була у перший день (повномасштабної війни, – «Главком»)», – зазначив Порошенко.

Нардеп пригадав, що тоді вони здзвонилися о 7-й ранку: «Він (Зеленський, – «Главком») вперше взяв слухавку, хоча до цього ніколи не брав. І ми домовились, що або до, або одразу після зустрічі з керівництвом фракції ми матимемо можливість поговорити». 

Як повідомив Порошенко, їх «розмова була дуже короткою, без жодних емоцій».

«Повторю ще раз для достовірності. Я сказав: «Позиція перша: я більше не лідер опозиції. Це не ви сказали, це я сказав. Позиція друга: ви не є з цієї хвилини моїм опонентом. Це не ви сказали, це я вам сказав. У нас з вами один ворог: для мене це не Зеленський, а для вас – не Порошенко. Наш спільний ворог – це Путін». «Я дуже вдячний вам за те, що я зараз почув», – сказав він», – зазначив Порошенко.

Раніше колишній президент України, народний депутат Петро Порошенко у інтерв’ю «Цензор. Нет» заявив, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня цього року. За його даними, поліграфкомбінат «Україна» зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів. Порошенко запевнив, що сам він начебто проти виборів, але Банкова їх готує.

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Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський політика війна Україна

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