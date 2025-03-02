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Велика Британія намагалася врятувати угоду між Україною та США – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Велика Британія намагалася врятувати угоду між Україною та США – Bloomberg
Стармер спробував врятувати економічну угоду між Україною та США
фото: сайт президента України

Адміністрація Трампа наполягає на публічних вибаченнях від Володимира Зеленського для нормалізації відносин

Після напруженого діалогу між президентами США та України у Білому домі 28 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався відновити переговорний процес між сторонами, проте його зусилля не дали результатів. Про повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Стармер спробував врятувати економічну угоду між країнами, ініціювавши телефонні переговори. Однак команда Дональда Трампа відмовилася повертатися до обговорення, заявивши, що їм потрібен час для врегулювання ситуації.

За словами європейського чиновника, адміністрація Трампа наполягає на публічних вибаченнях від Володимира Зеленського для нормалізації відносин. Водночас європейські лідери у соцмережах висловили підтримку українському президентові та засудили дії Трампа і віце-президента Джей Ді Венса.

Попри це, британський прем'єр прагне скористатися тим, що Трампм надає перевагу Великій Британії та робочим відносинам між Лондоном і Вашингтоном, а не ЄС.

У контексті загострення трансатлантичних відносин дедалі більшої значущості набуває саміт на підтримку України, який відбудеться 2 березня в Ланкастер-хаусі. Стармер має намір зміцнити лідерські позиції Британії в Європі після Brexit, зокрема через збільшення оборонного бюджету з 2,3% до 2,5% ВВП.

Як зазначає Bloomberg, британський прем'єр разом із президентом Франції Еммануелем Макроном намагається посилити безпекові гарантії для України, прагнучи зберегти своє місце в міжнародних переговорах. Однак вони стикаються з побоюваннями, що Трамп уже вирішив відмовитися від підтримки України, а разом із нею й від європейських союзників.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: США міністр саміт Дональд Трамп Велика Британія Володимир Зеленський Україна переговори Кір Стармер

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