Україна і США завершили переговори над угодою про корисні копалини

Стефанішина: Угода готова, по тексту не ведуться зміни

Переговори щодо угоди про корисні копалини між Україною та США завершилися. Залишилося підписати документ. Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті. Американська сторона не визначилась з тим, коли, в яких умовах вони хочуть її підписати на даному етапі. Україна готова до підписання будь-коли», – сказала Стефанішина.

Нагадаємо, що угода між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Про це повідомила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. За її словами, йдеться про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд. Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки.

Зокрема, повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.

Bloomberg зазначає, що Трамп готовий фіналізувати угоду щодо природних ресурсів за умови, що президент України Володимир Зеленський погодиться на припинення вогню та переговорів з Москвою.