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Така ж цифра як у Зеленського. Наскільки впав рейтинг Трампа?

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Така ж цифра як у Зеленського. Наскільки впав рейтинг Трампа?
За даними опитування, ярезидент США Дональд Трамп перевищує свої повноваження
фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням Washington Post, рейтинг президента Трампа знизився на 4%

The Hill опублікував дані, в якому зазначено, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа, знижується через те, що багато хто вважає, що він перевищує повноваження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналіз The Hill.

Газета посилається на попередні опитування декількох видань. Газета Washington Post провела опитування щодо рейтингу американського лідера. Результати показали, що 57% вважають, що президент перевищив свої повноваження з моменту вступу на посаду. Інші 40% кажуть, що він має владу робити те, що робить.

Загалом в опитуванні Washington Post рейтинг схвалення діяльності Трампа складає 45% проти 53% несхвалення. Згідно з результатами опитування Emerson College Polling, наприкінці січня рейтинг схвалення Трампа становив 49%.

Відповідно рейтинг Трампа знизився на 4%, згідно з опитуванням Washington Post.

В опитуванні CNN йдеться, що 47% дорослого населення США схвалюють кроки американського президента Трампа після його повернення в Білий дім, а 52% стверджують протилежне.

75% респондентів сказали, дії Трампа на посту президента США відповідають їхнім очікуванням, інші 25% вважають, що поведінка Трампа є несподіваною. 55% опитаних громадян, вважають, що президент Трамп не звертав уваги на найважливіші проблеми Сполучених Штатів Америки, ще 45% дотримуються протилежної думки.

Решта терміну Трампа лякає 55% опитаних та змушує їх почуватися песимістично. Водночас 46%, за даними результатів опитування, відчувають ентузіазм і оптимізм.

Опитування Reuters демонструє, що рейтинг схвалення президента Трампа знизився до 44% на тлі його нещодавніх кроків щодо запровадження мит для основних торговельних партнерів США. Згідно з цим опитуванням, майже 51% американців не схвалюють його діяльність.

Раніше президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Трамп заявляв про нібито «рейтинг в 4%», який має український лідер.

Тоді ж українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

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Теги: соцопитування США Дональд Трамп рейтинг президент

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