Ярмоленко виступив проти того, щоб Україні просто так дарували путівку на ЧС-2022

Капітан збірної України з футболу хоче чесно грати за право вийти на мундіаль

Атакуючий півзахисник англійського клубу «Вест Хем Юнайтед», капітан збірної України Андрій Ярмоленко виступив проти того, щоб національній команді надали пряму путівку на Чемпіонат світу-2022 у Катарі, – повідомляє Sportarena.

«Звичайно, треба тренуватися, потрібна підготовка. Нам сто відсотків буде важко, тому що багато хто з хлопців сидить в Україні, не тренується. Хтось тримає в руках автомат, хтось розвозить їжу, зараз про футбол ніхто не думає. Але коли буде ця гра – скільки буде сили, всі ми й віддамо.

Так, я знаю, що нам хочуть подарувати путівку на Чемпіонат світу, але вважаю, що це неправильно. У нас є руки, ноги, футбольне поле, ми маємо вирішувати все там. Допоможіть нам зупинити цю війну, закрийте небо, а ми все вирішимо на футбольному полі. Хто сильніший, той і поїде на чемпіонат світу», – сказав Ярмоленко.

24 березня Шотландія мала зіграти з Україною у півфіналі плей-офф відбору Чемпіонату світу-2022, проте поєдинок перенесли на червень у зв'язку із вторгненням російських військ в Україну.

Нагадаємо, що спортивний арбітражний суд у Лозанні відмовив Росії у вимозі перенести матч плей-оф відбору ЧС-2022 проти Польщі на іншу дату. Матч мав відбутися 24 березня, але тепер остаточно зрозуміло, що поляки автоматично вийдуть у фінал відбору.