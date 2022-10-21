Мессі назвав потенційних переможців ЧС-2022 у Катарі

Фаворитами майбутнього мундіалю є Німеччина, Бразилія, Франція, Англія та Іспанія

Нападник «ПСЖ» та збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився думками про ЧС-2022. На думку аргентинця, Бразилія та Франція є чудовими кандидатами на перемогу. Про це повідомляє Record.

«Нам, аргентинцям, важко бути спокійними. Ми завжди є претендентами на титул, але це було не завжди так. Чемпіонат світу – дуже важкий турнір. Щоб стати чемпіоном, потрібно віддати багато речей. Є багато команд, які хочуть стати чемпіонами, як і ми. Якщо у нас щось не вдасться, є багато команд, які будуть кращими.

Фаворитами завжди є такі великі команди, як Німеччина, Бразилія, Франція, Англія, Іспанія. Але якщо мені доведеться вибрати дві, вважаю, що Бразилія та Франція є чудовими кандидатами на перемогу на цьому чемпіонаті світу. Французи мають кількох дивовижних гравців, таких як Мбаппе. Також у них дуже чітка структура гри», – сказав Мессі.

Нагадаємо, у Парижі було вручено престижну нагороду найкращому футболісту 2022 року.

Що стосується багаторазових володарів призу, то Кріштіану Роналду посів 20-те місце, а Ліонель Мессі навіть не потрапив до 30 номінантів на нагороду.