Запуск «Північного потоку – 2»: польські політики назвали останній шанс зупинити газопровід

Якщо виявиться, що «Газпром» запускає газопровід без необхідної сертифікації, то Єврокомісія повинна буде негайно призупинити «Північний потік – 2»

У Польщі вважають, що Росія використовує проєкт як геополітичну зброю

Колишній прем'єр-міністр Польщі Єжи Бузек вважає, що у Євросоюзу є останній шанс зупинити проєкт «Північний потік – 2». Про це повідомляє видання Biznes Alert.

За його словами, якщо виявиться, що «Газпром» запускає газопровід без необхідної сертифікації, то Єврокомісія повинна буде негайно призупинити «Північний потік-2» та пригрозити фінансовими штрафами. Польський політик закликав європейську владу до відповідних дій і підкреслив, що Росія нібито використовує даний проєкт як геополітичну зброю.

Раніше польський аналітик Даніель Чижевський заявив, що власниками «Північного потоку-2» могли б стати європейські партнери газопроводу. У цьому випадку проєкт відповідав би газовій директиві Євросоюзу, що дозволило б обійти обмеження для трубопроводу. Чижевський вважає, що власником «Північного потоку – 2» може стати конгломерат євросоюзних компаній, які беруть участь в проєкті, в число яких увійшли Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall, що дало б «деяке поле для маневру». Проте такий сценарій аналітик назвав «крайнім варіантом».

До слова, глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що НАТО побоюється збільшення російської військової присутності в Балтійському морі, адже для цього Росія може скористатися газопроводом «Північний потік – 2». Про це Солох сказав на пресконференції у Брюсселі.

Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

Нагадаємо, попри те, що 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, станом на 4 жовтня транзит не відновлювався.