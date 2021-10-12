  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Запуск «Північного потоку – 2»: польські політики назвали останній шанс зупинити газопровід

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якщо виявиться, що &laquo;Газпром&raquo; запускає газопровід без необхідної сертифікації, то Єврокомісія повинна буде негайно призупинити &laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo; - Запуск «Північного потоку – 2»: польські політики назвали останній шанс зупинити газопровід
    Якщо виявиться, що «Газпром» запускає газопровід без необхідної сертифікації, то Єврокомісія повинна буде негайно призупинити «Північний потік – 2»
    Фото: Reuters

    У Польщі вважають, що Росія використовує проєкт як геополітичну зброю

    Колишній прем'єр-міністр Польщі Єжи Бузек вважає, що у Євросоюзу є останній шанс зупинити проєкт «Північний потік – 2». Про це повідомляє видання Biznes Alert.

    За його словами, якщо виявиться, що «Газпром» запускає газопровід без необхідної сертифікації, то Єврокомісія повинна буде негайно призупинити «Північний потік-2» та пригрозити фінансовими штрафами. Польський політик закликав європейську владу до відповідних дій і підкреслив, що Росія нібито використовує даний проєкт як геополітичну зброю.

    Раніше польський аналітик Даніель Чижевський заявив, що власниками «Північного потоку-2» могли б стати європейські партнери газопроводу. У цьому випадку проєкт відповідав би газовій директиві Євросоюзу, що дозволило б обійти обмеження для трубопроводу. Чижевський вважає, що власником «Північного потоку – 2» може стати конгломерат євросоюзних компаній, які беруть участь в проєкті, в число яких увійшли Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall, що дало б «деяке поле для маневру». Проте такий сценарій аналітик назвав «крайнім варіантом».

    До слова, глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що НАТО побоюється збільшення російської військової присутності в Балтійському морі, адже для цього Росія може скористатися газопроводом «Північний потік – 2». Про це Солох сказав на пресконференції у Брюсселі.

    Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

    Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

    Нагадаємо, попри те, що 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, станом на 4 жовтня транзит не відновлювався.

    Читайте також:

    Теги: Росія Єврокомісія Газпром санкції транзит уряд Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Запуск «Північного потоку – 2»: польські політики назвали останній шанс зупинити газопровід