«Нафтогаз» готується до найгіршого. Вітренко розповів, що станеться в разі запуску «Північного потоку – 2»

Якщо Україна втратить транзит газу, це стане найгіршим варіантом для держави

«Нафтогаз України» готується до проходження зимового сезону в Україні в разі запуску російського газопроводу «Північний потік – 2». Компанія має план дій для такого сценарію. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» розповів очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

За його словами, найгірший варіант – це повна зупинка транзиту російського газу через Україну та запуск «Північного потоку – 2».

«Газу в Європі більше не стане, але при цьому у нас виникнуть технічні проблеми, і зросте ціна газу в Словаччині, де ми його купуємо», – пояснив Вітренко.

Для такого сценарію у НАК моделюють різні сценарії.

«Скільки газу в підземці, коли його можна підняти, а коли в підземках обмежена потужність підіймати, який у нас видобуток, які обмеження, скільки газу потрібно взяти з труби, скільки – подати, і так далі… І плануємо, як пройти цей опалювальний сезон, зокрема, забезпечити потреби у газі всіх наших клієнтів», – додав Вітренко.

Раніше Росія заявила, що газопровід «Північний потік – 2» буде готовий до запуску вже найближчим часом.

До слова, за інформацією Politico, Джо Байден не збирається запроваджувати санкції проти «Північного потоку – 2». Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи щодо російського газопроводу можуть погіршити відносини з Німеччиною.

Раніше польські політики назвали останній шанс зупинити газопровід.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

Водночас Банкова заспокоює українців: газу достатньо.

Читайте також: