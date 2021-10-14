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    Економіка та фінанси

    Politico: Байден не збирається запроваджувати санкції проти «Північного потоку – 2»

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    Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи щодо російського газопроводу можуть погіршити відносини з Німеччиною - Politico: Байден не збирається запроваджувати санкції проти «Північного потоку – 2»
    Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи щодо російського газопроводу можуть погіршити відносини з Німеччиною
    фото: ЕРА

    За інформацією ЗМІ, Білий дім ясно дав зрозуміти, що санкції під час президентства Байдена не будуть запроваджені

    Президент США Джо Байден не запроваджуватиме санкції проти російського газопроводу «Північний потік – 2». Про це повідомляє Politico.

    Видання пише, що адміністрація Байдена не має наміру вводити санкції, як того домагається Конгрес і сенатор-республіканець Тед Круз. Зокрема, Круз затягує затвердження семи американських послів і таким чином намагається домогтися введення заходів проти «Північного потоку – 2».

    Politico з посиланням на два джерела зазначає, що Білий дім виходив на зв'язок з сенатором, який підкреслив, що адміністрація Байдена юридично уповноважена вводити санкції. У відповідь на це Білий дім ясно дав зрозуміти, що санкції під час президентства Байдена не будуть запроваджені.

    Зазначимо, США вже ввели санкції проти кількох компаній-учасниць проєкту «Північний потік – 2», але не проти компанії-оператора. Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи можуть погіршити відносини з Німеччиною.

    Раніше польські політики назвали останній шанс зупинити газопровід.

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

    До слова, глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що НАТО побоюється збільшення російської військової присутності в Балтійському морі, адже для цього Росія може скористатися газопроводом «Північний потік – 2».

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    Теги: Росія енергетика Джозеф Байден санкції президент Сенат США Північний потік-2
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    Politico: Байден не збирається запроваджувати санкції проти «Північного потоку – 2»