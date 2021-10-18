Путін бреше. Вітренко спростував чотири головні маніпуляції Росії про газ

«Путін знову зі старою піснею, що ми начебто крадемо транзитний газ. Ця неправда – вже багаторічна традиція»

Голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу, надійності української ГТС.

Отже, щодо обсягів транзиту. Путін каже, що Росія надає для транзиту через Україну навіть більше ніж повинна.

«Наскільки я розумію, йдеться про контрактні зобов’язання Газпрому перед європейськими покупцями газу в точках передачі вже в ЄС, на маршруті, який проходить через Україну. Перевірити це малореально. Але чому потрібно дивитися тільки на обсяги за раніше укладеними довгостроковими контрактами? Хто заважає тому ж Газпрому продавати більше газу за новими контрактами, зокрема короткостроковими? Тому ми вказуємо на незаперечний факт: Росія зменшила обсяги транзиту через Україну в Європу майже вдвічі впродовж тільки останнього року. Тому це маніпуляція з боку Путіна», – наголосив Вітренко.

Щодо надійності української ГТС, то Путін каже, що збільшувати обсяги поставок газу через Україну начебто небезпечно, бо наша ГТС «зношена і може лопнути». Вітренко наголошує, що цю історію Росія просуває вже не перший рік, однак вона абсолютно не відповідає дійсності.

«Стан ГТС регулярно перевіряється. Минулого року українська ГТС без проблем прокачала понад 60 млрд кубів газу і не лопнула, як би того не хотілося Путіну. До того ж – без жодних проблем може транспортувати ще набагато більше. І у нас на основних маршрутах іде не одна труба, а декілька (до 5ти) і тому є резерв, на відміну від того ж Північного Потоку, де резервних труб немає. Ми навіть можемо проводити ремонт, не зупиняючи весь трубопровід. Маніпуляція від Путіна», – пояснив очільник «Нафтогазу».

Ще одна брехня від Путіна – про обсяги нерезидентів у підземних сховищах газу. Путін каже, що у наших «підземках» велика частка належить іноземним компаніям, вони його хочуть забрати, а ми хочемо цей газ у них націоналізувати.

«Так, у наших підземних сховищах зберігають газ європейські компанії. Тому що вони вірять Україні та не вірять російській пропаганді. Але ці обсяги становлять 10-15% від загальних. І європейські компанії можуть продавити цей газ в Україні, якщо на нього тут буде попит за поточною ринковою ціною. Але навіть якщо його вивезуть, то нічого критичного не станеться, у нас залишиться достатньо газу. Неправда та маніпуляція з боку Путіна», – наголошує Вітренко.

І наостанок він спростував ще одну «багаторічну» брехню Путіна – про відбори газу з транзиту.

«Путін знову зі старою піснею, що ми начебто крадемо транзитний газ. Україна не відбирала газ з транзиту, навіть коли Росія не виконувала своїх контрактних зобов’язань за передплаченими обсягами у березні 2018 року (після рішення Стокгольмського арбітражу). І ми не збираємося це робити, ми цінуємо нашу репутацію надійного транзитера. Україна відповідально виконує всі зобов’язання перед західними партнерами. Ця неправда Путіна – вже багаторічна традиція», – підкреслив Вітренко.

Тим часом у Росії кажуть, що «Північний потік – 2» готовий: що заважає запуску.

Водночас ексменеджер «Нафтогазу» заявив, що Вітренко займався внутрішніми розслідуваннями в «Нафтогазі», а не вчасною купівлею газу.

А колишній керівник компанії Коболєв розповів, що може нейтралізувати плани Путіна.

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