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    «Північний потік – 2» заповнили технічним газом

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    Перша нитка&nbsp;газопроводу наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн куб. м - «Північний потік – 2» заповнили технічним газом
    Перша нитка газопроводу наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн куб. м
    фото: dw.com

    Компанія зазначила, що тиск достатній, щоб почати транспортування газу

    Процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік – 2» станом на 18 жовтня завершена. Тиску достатньо для початку поставок.

    Про це повідомляє компанія-оператор проєкту Nord Stream 2 AG (контролюється російським «Газпромом»).

    За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.

    «Даного тиску достатньо, щоб надалі почати транспортування газу», – йдеться в повідомленні.

    При цьому пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають, повідомили в Nord Stream 2 AG.

    Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.

    Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.

    Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд м – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року (34,8 млрд м).

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    Теги: ЄС Росія газ Газпром Європа ГТС Північний потік-2
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    «Північний потік – 2» заповнили технічним газом