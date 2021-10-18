«Північний потік – 2» заповнили технічним газом
Компанія зазначила, що тиск достатній, щоб почати транспортування газу
Про це повідомляє компанія-оператор проєкту Nord Stream 2 AG (контролюється російським «Газпромом»).
За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.
«Даного тиску достатньо, щоб надалі почати транспортування газу», – йдеться в повідомленні.
При цьому пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають, повідомили в Nord Stream 2 AG.
Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.
Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.
Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд м – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року (34,8 млрд м).
- «Нафтогаз» готується до найгіршого. Вітренко розповів, що станеться в разі запуску «Північного потоку – 2»
- Газова криза в Україні. Коболєв розповів, що може нейтралізувати плани Путіна
- Коболєв та Вітренко посварилися в прямому етері (відео)
- «Північний потік – 2»: Вітренко розповів, через що нервує Путін