Генпрокурор Хорватії подав у відставку після зізнання, що він є масоном



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Генеральний прокурор Хорватії Дражен Єленич

Президент Хорватії Зоран Мілановіч заявив, що членство в асоціації масонів державним службовцем ставить під сумнів його об'єктивність і лояльність

Генеральний прокурор Хорватії Дражен Єленич подав у відставку після того, як публічно зізнався, що є масоном.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Єленича, тиск, який розпочався на нього, зробили роботу неможливою.

«Членство в легальному об'єднанні жодним чином не впливало на мою роботу, але останні інсинуації в публічному просторі, пов’язані з моїм членством, зробили мою подальшу роботу в нинішній ролі неможливою», — заявив він.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович зауважив, що уряд все одно б звільнив Єленича, якби він сам не подав у відставку.

«Тут немає нічого незаконного. Однак це створило незвичні обставини, які роблять його перебування на посаді складним», — наголосив прем'єр.

Президент Хорватії Зоран Мілановіч заявив, що членство в асоціації масонів державним службовцем ставить під сумнів його об'єктивність і лояльність.

«Насправді це в основному таємне товариство, і якщо ви займаєтеся якоюсь громадською роботою, ви надмірно ставите під сумнів вашу об'єктивність і лояльність до конституції і законів. Це важливе установа, яке грає певну репресивну роль», - цитує Мілановіча HRT Vijesti.

Він також сказав, що «багато років тому» його запрошували приєднатися до масонів, але він відмовився.

До слова, у США вимагають відставки генпрокурора.