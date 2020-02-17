У США вимагають відставки генпрокурора



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Дональд Трамп та Вільям Барр

Екс-співробітники американського мінюсту вважають, що Трамп і Барр порушили принцип неупередженості в справі Стоуна

Колишні співробітники мін'юсту США вимагають відставки генерального прокурора Вільяма Барра, який, на їхню думку, виявив упередженість щодо одного з обвинувачених у справі про можливі зв'язки Трампа з Кремлем.

Про це повідомляє DW.

Понад 1100 екс-співробітників міністерства юстиції США в неділю, 16 лютого, опублікували відкритий лист, в якому заявили, що президент США Дональд Трамп і міністр юстиції Вільям Барр, що обіймає в США також посаду генпрокурора, порушили принцип неупередженості в справі Роджера Стоуна, який вважається прихильником і близьким другом Трампа.

У зв'язку з цим вони вимагають відставки Вільяма Барра, хоча й, за їхніми словами, не мають надії, що він саме так вчинить.

Стоун був заарештований у Флориді в січні 2019 року за звинуваченням в наданні неправдивих свідчень у зв'язку з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Кремлем і ймовірного втручання Москви в президентські вибори 2016 року в США.

10 лютого прокуратура порекомендувала федеральному суду у Вашингтоні, який розглядав справу, засудити Стоуна до ув'язнення тривалістю від семи до дев'яти років.

Однак після того, як Трамп різко розкритикував цю рекомендацію, мін'юст, який за рангом перебуває вище за Генпрокуратуру, порекомендував вибрати для Стоуна більш м'яке покарання. Своє рішення суд має оголосити наступного четверга.