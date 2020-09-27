Знищення бойових танків Азербайджану потрапило на відео



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Скріншот з відео

Баку заперечує втрати

В Міноборони Вірменії опублікували кадри удару по бойових танках ЗС Азербайджану у неділю, 27 вересня. В Азербайджані втрати не підтвердили.

Відповідний запис розміщено на YouTube-каналі Міноборони Вірменії.

Удар по військовій техніці стався на лінії зіткнення Вірменії та Азербайджану сьогодні, 27 вересня, вранці.

Тим часом офіційний Баку заперечив факт удару і знищення танків.

Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Збройних сил Вірменії. Як повідомили в Міноборони Азербайджану, «інформація про знищення трьох танків, двох збитих вертольотів і трьох безпілотників, що належать азербайджанській армії, є помилковою і такою, що дезінформує».

Додамо, що в Telegram-каналі «Милитарист» показали карту Нагорного Карабаху з місцями артилерійських ударів станом на 27 вересня.

«Ситуація в Карабасі за відомими даними – снарядами відзначено місця обстрілу», – прокоментували інформацію про удари в мережі.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Як повідомлялося, спільні азербайджано-турецькі двотижневі військові навчання починаються 29 липня, на тлі загострення обстановки на кордоні Азербайджану і Вірменії. Азербайджано-турецькі навчання пройдуть в Азербайджані з 29 липня до 10 серпня.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.