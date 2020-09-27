Вірменія готова визнати незалежність Нагірного Карабаху, – Пашинян



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«Це саме стосується формування можливого військово-політичного союзу з Нагірним Карабахом» - Пашинян

«Питання незалежності Нагірного Карабаху було і є на порядку денному» – прем’єр-міністр Вірменії

Уряд Вірменії має намір розглянути питання визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах. Про це заявив голова уряду Вірменії Нікол Пашинян під час виступу в парламенті країни, інформує Aysor.

Питання про визнання Республіки Арцах (Нагірного Карабаху) було і є на порядку денному Вірменії, заявив голова уряду Вірменії Нікол Пашинян, виступаючи на спеціальному засіданні парламенту.

«Так, це було, і зараз знову є. Щодо того, будемо ми це робити чи ні, треба дуже серйозно поговорити. Ми обговорюємо всі можливості, всі сценарії розвитку подій», – сказав Пашинян.

Він додав, що те саме стосується формування можливого військово-політичного союзу з Нагірним Карабахом.

«Ми мали на порядку денному це питання, і зараз воно переходить від порядку денного до стадії обговорень», – сказав Пашинян вірменським парламентаріям.

До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.

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