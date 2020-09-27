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    Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини через конфлікт з Азербайджаном

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    Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини через конфлікт з Азербайджаном - Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини через конфлікт з Азербайджаном
    Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини через конфлікт з Азербайджаном

    Єреван вимагає від Баку припинити напади на населення вздовж вірменсько-азербайджанського кордону

    Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини через загострення конфлікту з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Єреван вимагає від Баку припинити напади на населення вздовж вірменсько-азербайджанського кордону.

    Про це йдеться в заяві вірменського представництва в ЄСПЛ.

    Вірменія подала запит до ЄСПЛ з проханням застосувати забезпечувальні заходи відповідно до правила 39 Регламенту Суду щодо Азербайджану.

    Вірменія звинувачує азербайджанську сторону у нападах на мирне населення, цивільні об'єкти та населені пункти в Нагірному Карабасі.

    Крім того, Генпрокуратура Вірменії повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом злочинів азербайджанських військових щодо мирного населення та цивільних об'єктів.

    До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

    На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

    Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

    Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.

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