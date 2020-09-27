Конфлікт в Нагірному Карабасі. Прем’єр-міністр Вірменії порадився з Путіним



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Телефонна розмова пройшла з ініціативи вірменської сторони

Президент РФ закликав не стріляти

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян здзвонився з російським президентом Володимиром Путіним після загострення ситуації в Карабасі.

Про це повідомляє пресслужба Кремля в неділю, 27 вересня.

Як зазначається, розмова пройшла з ініціативи вірменської сторони. Лідери держав обговорили військовий конфлікт в Нагірному Карабасі.

«З російського боку виражена серйозна заклопотаність у зв’язку з поновленням широкомасштабних бойових зіткнень. Відзначено, що зараз важливо докласти усіх необхідних зусиль для того, щоб не допустити подальшої ескалації протистояння, а головне – потрібно припинити військові дії», – йдеться в повідомленні.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.

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