Міноборони Азербайджану показало знищення бойової техніки Вірменії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знищення ЗРК «Оса» Скріншот з відео

«В результаті контрнаступу Азербайджанської армії було знищено велику кількість живої сили і військової техніки» – міноборони Азербайджану

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало кадри ударів по позиціях ЗРК «Оса». Відео з’явилося на YouTube-каналі військового відомства.

На кадрах, за повідомленням Міноборони, показаний «момент знищення бойової техніки супротивника». «В результаті контрнаступу підрозділів Азербайджанської армії на різних напрямках фронту було знищено велику кількість живої сили і військової техніки вірменських військ», – повідомили у відомстві.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірнокарабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Читайте також: