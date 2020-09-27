  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Міноборони Азербайджану показало знищення бойової техніки Вірменії

    • Розсилка
    Знищення ЗРК &laquo;Оса&raquo; - Міноборони Азербайджану показало знищення бойової техніки Вірменії
    Знищення ЗРК «Оса»
    Скріншот з відео

    «В результаті контрнаступу Азербайджанської армії було знищено велику кількість живої сили і військової техніки» – міноборони Азербайджану

    Міністерство оборони Азербайджану опублікувало кадри ударів по позиціях ЗРК «Оса». Відео з’явилося на YouTube-каналі військового відомства.

    На кадрах, за повідомленням Міноборони, показаний «момент знищення бойової техніки супротивника». «В результаті контрнаступу підрозділів Азербайджанської армії на різних напрямках фронту було знищено велику кількість живої сили і військової техніки вірменських військ», – повідомили у відомстві.

    Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.

    На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

    Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірнокарабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

    Читайте також:
    Азербайджан оголосив про взяття стратегічних висот в Карабасі
    обстріл Азербайджан Вірменія конфликт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies