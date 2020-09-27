Глава Євроради закликав терміново припинити вогонь у Нагірному Карабасі



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«Повідомлення про бойові дії із зони Нагірно-Карабахського конфлікту викликають саме серйозне занепокоєння» – президент Європейської ради Шарль Мішель

«Негайне повернення до переговорів без попередніх умов – єдиний шлях вперед» – Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Вірменію та Азербайджан припинити бойові дії в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Повідомлення про бойові дії із зони Нагірно-Карабахського конфлікту викликають саме серйозне занепокоєння.

Військові дії повинні бути припинені в терміновому порядку, щоб запобігти подальшій ескалації», – написав Мішель в Twitter.

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.



Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.



An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward. — Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020

«Негайне повернення до переговорів без попередніх умов – єдиний шлях вперед», – додав він.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірнокарабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

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